Haaltert geeft negatief advies voor beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen: “Veel van onze huizen liggen in zone waar het provinciebestuur open ruimte wil creëren”

Lezersbijdrage House of Medusa Gin wint goud op Spirit Business Awards in London

House of Medusa Gin heeft de gouden medaille gewonnen op de gerenommeerde Spirit Business Awards in Londen. “We wilden een gin creëren die niet alleen visueel verleidelijk is, maar ook een uitzonderlijke smaakbeleving biedt”, klinkt het bij de oprichters.