Haaltert gaat strijd aan met sluikstorters tijdens Week van de Handhaving: “Extra controles, maar ook beloning van positief gedrag”

“Sluikstorten en vandalisme in de Haaltertse straten, zijn al langer een doorn in het oog van veel Haaltenaren en het bestuur”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Het bestrijden hiervan is daarom deel van de reguliere werking via mobiele camerabewaking. Tijdens de zesde editie van Week van de Handhaving zetten we onze werking hier graag extra in de kijker.” Inwoners van Haaltert die bijvoorbeeld hondenpoepzakjes in de daarvoor voorziene paaltjes gooien of spullen opruimen na een picknick in het Warandepark maken kans op een ‘Goe Bezig’-hanger met een dankjewel. Met die hanger bedankt het lokaal bestuur inwoners die goed bezig zijn. Politie en gemeenschapswachten zullen tijdens de Week van de Handhaving nog sterker samenwerken om extra sluikstortcontroles uit te voeren, zowel in uniform als in burger. Wanneer sluikstort vastgesteld wordt, wordt het ook telkens doorzocht om de daders te vatten.