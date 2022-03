Haaltenaren vangen momenteel 28 Oekraïense vluchtelingen op, gemeente maakt geld vrij voor Oekraïne

HaaltertDe gemeente Haaltert stort 10 cent per inwoner aan 1212 of een bedrag van 1.900 euro als teken van solidariteit en verschuift binnen het budget 60.000 euro voor acties vanuit het lokaal bestuur in kader van de crisis in Oekraïne. Momenteel worden in Haaltert 28 kinderen en volwassenen uit Oekraïne opgevangen in gastgezinnen. De gemeente bereidt zich al voor op een grootschaligere opvang.

Gemeenteraadslid Daniël Vandendriessche (CD&V) had op de gemeenteraad voorgesteld dat de gemeente Haaltert de schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het internationaal, humanitair en oorlogsrecht door Rusland zou veroordelen en zijn solidariteit met het Oekraïense volk zou betuigen. In zijn voorstel had hij ook opgenomen dan het College van Burgemeester en Schepenen wordt opgeroepen tot maximale ondersteuning van lokale opvanginitiatieven voor de vluchtelingen en zijn bevoegdheden maximaal zou benutten om de vluchtelingen te helpen, en dat de gemeenteraad zou beslissen om binnen zijn budgettaire mogelijkheden onmiddellijk een bedrag vrij te maken als noodhulp ter leniging van dit humanitaire drama.

Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Vooruit besloten om binnen het budget van de gemeente middelen aan te wenden voor de crisis in Oekraïne. “Er werd specifiek budget voorzien in kader van corona voor dringende omstandigheden, dat kan aangewend worden voor noodhulp”, aldus Baeyens (N-VA). “Als teken van algemene solidariteit vanuit elke Haaltenaar, storten we een bedrag van 1.900 euro aan 1212 . Dit is gelijk aan 10 cent per inwoner.” Verder wordt er bijkomend budget vrijgemaakt voor noodhulp zoals dringende financiële steun en voedselbedeling, de opfrissing van de noodwoningen in Denderhoutem, extra aankopen door de bib voor het taalpunt en budget voor het gebruik van gronden bij een gebruiks- of bezettingsovereenkomst.” Het voorstel werd unaniem goedgekeurd, al sprak oppositieraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) over een “habbekrats” en vond hij het “too little, too late”.

Gastgezinnen

Baeyens gaf ook de acties mee die al werden gedaan vanuit het lokaal bestuur. Zo werd er al een werkgroep opgericht, een oproep gelanceerd voor opvanggezinnen en een informatieavond georganiseerd. “Vandaag vangen we 28 kinderen en volwassenen uit Oekraïne op in gastgezinnen. Er werd ook al hard gewerkt voor de coördinatie en de opvolging van de vrijwilligerswerking. Voor het doneren van spullen zoals bedden, kleding, fietsen zoals vorige week zullen we, indien dit noodzakelijk blijkt, een zeer gerichte oproep lanceren en via het sociaal huis gaan coördineren.” Er wordt ook bekeken of er noodklassen nodig zijn in de scholen.

Op termijn 380 vluchtelingen in Haaltert

Voor wat betreft gemeentelijke opvang en de oproep tot locaties voor nooddorpen tot 250 woonentiteiten had het gemeentebestuur al overleg op provinciaal vlak. “Voor Haaltert schatten we op termijn een 380 mensen te moeten opvangen. Met onthaalgezinnen vrezen we dit niet te halen, dus worden er voorbereidingen op een grootschaliger opvang gemaakt, zoals het oplijsten van mogelijke locaties waar wooncontainers eventueel kunnen geplaatst worden, het inrichten van grotere locaties zoals bijvoorbeeld Huize Glorieux, bekijken of leegstandwoningen bewoonbaar zijn en of daar een opportuniteit tussen zit en nagaan of er een match zit in tweede verblijven.” Het college buigt zich ook over een prestatie-uitbreiding van 20% van een personeelslid in het sociaal huis dat de Russische taal machtig is.

