Haaltenaren roken minder dan gemiddelde Vlaming, maar hebben vaker overgewicht en psychische klachten

Het gemeentebestuur van Haaltert lanceerde in het najaar van 2021 in samenwerking met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Statbel een gezondheidsenquête. 2.471 Haaltenaren ontvingen een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan de enquête. 869 inwoners deden dat ook. De vragen gingen over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving. De Haaltertse resultaten werden vergeleken met die van het Vlaams Gewest. Daaruit blijkt dat Haaltert beter scoort op vlak van aantal rokers, maar het tegenover Vlaanderen wat minder goed doet in mentaal welzijn, mondzorg, alcoholgebruik en BMI. Al moet er wel rekening mee gehouden worden dat de enquête tijdens de coronaperiode werd afgenomen en de resultaten vergeleken werden met cijfers van vóór de coronapandemie.

In Haaltert zijn er iets minder rokers dan gemiddeld in Vlaanderen. Bij de bevolking van Haaltert van 15 jaar en ouder geeft 14% aan momenteel te roken. Dat is minder dan in het Vlaams Gewest in 2018 (17%). Meer mannen dan vrouwen roken momenteel (resp. 17% en 12%). Haaltenaren hebben wel een minder goede mondhygiëne. Minder dan de helft van de inwoners van Haaltert (43%) poetst minstens twee keer per dag hun tanden. 51% poetst hun tanden maar één keer per dag, 4,9% minder dan één keer per dag en 1,1% nooit. Het percentage personen dat tweemaal per dag hun tanden poetst ligt significant lager in Haaltert dan in het Vlaams Gewest (56%).

Psychisch welzijn

De Haaltenaren scoren ook minder goed op vlak van psychisch welzijn. De score van psychisch welzijn ligt tussen 0 en 12. Een hogere score betekent een grotere kans op psychische klachten. De gemiddelde score van psychisch welzijn bij de bevolking in Haaltert is 2,0, een significant hogere score dan in het Vlaams Gewest in 2018 (1,5). De hoogste score vinden we terug bij de 25-34-jarigen (2,8) en de laagste bij de groep van 65 tot 74 jaar (1,4). Het psychisch welzijn is ook minder goed bij mensen die aangeven dat ze moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen: de score ligt bijna dubbel zo hoog als bij diegenen die makkelijk rondkomen (resp. 3,3 en 1,7).Er zijn geen verschillen volgens opleidingsniveau.

Haaltert scoort ook iets slechter op vlak van alcoholgebruik. 10% geeft aan dagelijks te drinken (43% wekelijks, 25% maandelijks, 8,5% minder dan maandelijks en 13% niet) tegenover 9,4% in het Vlaams Gewest. 16% van de Haaltenaars drinkt meer dan de aanbevolen limiet van 10 consumpties per week. Het gemiddelde voor het Vlaams Gewest ligt op 14%.

Overgewicht

In totaal heeft 53% van de bevolking in Haaltert overgewicht of obesitas. Dat is meer dan in het Vlaams Gewest (47%) en de lokale gezondheidsenquête 2020 (51%). In verhouding zijn er meer mannen dan vrouwen met overgewicht (resp. 59% en 47,5%). Het percentage personen met overgewicht is het laagst in de jongste leeftijdsgroep (22%), significant lager dan in de oudere leeftijdsgroepen (37%-66%). Het percentage stijgt met de leeftijd, met een piek bij de 55-64-jarigen (66%). In Haaltert eet 45% van de inwoners dagelijks fruit en haalt 29% de richtlijn van twee stukken fruit per dag. In het Vlaams Gewest liggen deze percentages significant hoger: 57% eet dagelijks fruit en 36% eet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid.

Het gemeentebestuur zal nu op basis van deze resultaten verder aan de slag gaan. “De lokale gezondheidsenquête geeft ons meer inzicht in de noden van hun bevolking waarop we het lokaal gezondheidsbeleid de komende jaren zullen afstemmen, ook doelgroepgericht”, zegt schepen van Welzijn Lisa Houtman (Vooruit). “In samenwerking met LOGO Dender en andere partners in kader van gezondheid, zullen we de komende jaren inzetten op diverse gezondheidsacties. Mensen bewust maken en actief betrekken, is het doel”, aldus burgemeester Veerle Bayens (N-VA).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.