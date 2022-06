Grote zorgen over aanvraag voor motorcrossevent nabij Hoombos: "Zou voor onherstelbare schade zorgen aan waardevolle natuur”

Heldergem/HaaltertNatuurpunt Haaltert, de Dorpsraad Heldergem en wandelvereniging De IJsbrekers Haaltert maken zich grote zorgen over een aanvraag voor een motorcrossevent in waardevol natuurgebied middenin het broedseizoen. Dat zou volgens hen onherstelbare schade toebrengen aan de natuur, zeker nu er aan Hoom zeldzame vogelsoorten werden ontdekt. Ze uiten hun bezorgdheid in een open brief.

Bij de gemeente Haaltert kwam er recent een aanvraag binnen voor de organisatie van een motorcrosswedstrijd aan de Berenhoek, op de akkers tussen de Hoomweg en de Kambaan in deelgemeente Heldergem, nabij het nieuwe Hoombos. Natuurpunt Haaltert, de dorpsraad van Heldergem en wandelvereniging De IJsbrekers Haaltert benadrukken in een open brief aan de bevolking wat voor grote gevolgen de geplande motorcrosswedstrijd zou hebben voor de natuur. “De akkers en ruigten rond Hoombos zijn een thuis voor veel diersoorten: reeën, zangvogels, insecten, amfibieën en veel meer”, klinkt het in de open brief. “De wilde inheemse flora en typisch Vlaamse landschapselementen creëren een uniek en waardevol biotoop. Er broeden zelfs (zeer zeldzame) akkervogels, zoals geelgors, kwartel, tapuit, veldleeuwerik, grauwe gors en klauwier. Kortom: het geliefde wandel- en natuurgebied betekent een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit in Haaltert.”

Een aanvraag voor een motorcrossevent midden in de prachtige natuurrijkdom van Heldergem begin juli – midden in het broedseizoen – doet dan ook rode alarmbellen afgaan bij de verenigingen. Ze halen in de brief enkele tegenargumenten aan, waarvan ze naar eigen zeggen overtuigd zijn dat het gemeentebestuur ermee rekening zal houden. Het motorcrossevent in Heldergem is volgens hen “extreem milieuonvriendelijk, is in strijd met het klimaatplan van Haaltert, biedt geen meerwaarde aan onze lokale verenigingen, brengt de natuur onherstelbare schade toe, verspilt peperdure benzine in tijden van crisis, zorgt voor vernietigende geluidsoverlast en schendt de bestemming van landbouwgrond in agrarisch gebied.”

Zeldzame vogels

Aan het Hoombos werden recent zeldzame vogelsoorten ontdekt. “In de open velden van Hoom zijn broedgevallen van grauwe gors bekend”, verduidelijkt Renilde Gees van Natuurpunt Haaltert nog verder. “Dat is een ernstig bedreigde en beschermde vogelsoort. De timing van het motorcrossevent kan niet slechter zijn: midden in het broedseizoen. De geluidsoverlast en natuurverstoring zouden de vogels met zekerheid verjagen. De broedgevallen zouden dus mislukken. Bovendien werd ook een mannetje van de grauwe klauwier waargenomen na 15 mei. Dat betekent sowieso broedinitiërend gedrag. Deze kwetsbare en zeer zeldzame vogelsoorten verdienen optimale rust.”

Ze wijst ook op de festivalsfeer die een motorcrossevent uitademt. “Het is een komen en gaan van moto’s, mobilhomes, koelwagens, vrachtwagens en andere zware voertuigen, en dat dagen aan een stuk. En wat met de benzine- en olievervuiling? Die grondvervuiling is onmogelijk op te ruimen. De impact op onze lokale natuur en het milieu is zeer schadelijk en onherstelbaar. Denk ook aan het stikstofarrest. De overheid kan zo’n event onmogelijk toelaten, omdat het zorgt voor een enorme stikstofuitstoot voor de omliggende woningen.”

Leefbaar dorp

Ook de dorpsraad van Heldergem is tegen het event gekant: “Als dorpsraad verzetten we ons graag mee tegen de komst van een motorcross in onze landelijke gemeente”, klinkt het. “Wij zetten samen met de gemeente in op een leefbaar dorp zonder lawaaihinder en met de focus op zachte recreatie. Recent nog dienden we een voorstel in voor een vlonderpad in de buurt van het nieuwe Hoombos en het geboortebos, in de onmiddellijke omgeving van de geplande locatie. Een motorcrossevent heeft geen enkele sociale of culturele waarde voor Heldergem. Voor zover we weten is de organisatie op geen enkele wijze verbonden met het Heldergemse verenigingsleven en komen toeschouwers vooral uit andere gemeenten. Bovendien zijn er nu al klachten over de lawaaihinder – veroorzaakt door snelrijdende motorrijders. Heldergem zit dus niet te wachten op een volkstoeloop met lawaaihinder in een gebied dat geschikt is voor wandel- en fietsverkeer.”

De verenigingen rekenen erop “dat het gemeentebestuur de moed zal hebben de vergunning voor het motorcrossevent te weigeren”. Het gemeentebestuur neemt normaal gezien morgen, donderdag 16 juni, een beslissing over het dossier. “We kunnen nog geen voorafname doen op de beslissing, maar we zullen alle argumenten bekijken”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Zo zijn er aan de andere kant ook de sportverenigingen die aan onze mouw trekken en argumenteren dat de motorcross al meer dan tien jaar op die locatie plaatsvindt - de laatste editie was in 2019 - en er nooit klachten waren. Alle argumenten zullen in overweging worden genomen bij het nemen van een beslissing.”

De volledige open brief van Natuurpunt Haaltert, de dorpsraad van Heldergem en wandelvereniging De IJsbrekers Haaltert:

“Deze open brief vertelt een verhaal dat zich op dit moment afspeelt in Haaltert. Sinds enkele weken en maanden volgen we een extreem natuuronvriendelijke eventaanvraag én de belangrijke beslissing van ons gemeentebestuur op de voet.

Natuur in Haaltert

Er was eens … een schitterend natuurgebied met glooiend boerenlandschap in Heldergem. De akkers en ruigten rond Hoombos zijn een thuis voor veel diersoorten: reeën, zangvogels, insecten, amfibieën en veel meer. De wilde inheemse flora en typisch Vlaamse landschapselementen creëren een uniek en waardevol biotoop. Er broeden zelfs (zeer zeldzame) akkervogels, zoals geelgors, kwartel, tapuit, veldleeuwerik, grauwe gors en klauwier. Kortom: het geliefde wandel- en natuurgebied betekent een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit in Haaltert.

En toen … liep er bij de gemeente een aanvraag voor een motorcrossevent binnen. De locatie? Midden in de prachtige natuurrijkdom van Heldergem. De datum? Begin juli – midden in het broedseizoen. Rode alarmbellen!

Motorcrossevent? NEE!

Gelukkig koestert ons gemeentebestuur een groene ambitie. Daarom zijn we er van overtuigd dat het rekening zal houden met de vele tegenargumenten. Een greep uit die tegenargumenten? Het motorcrossevent in Heldergem:

● is extreem milieuonvriendelijk

● is in strijd met het klimaatplan van Haaltert

● biedt geen meerwaarde aan onze lokale verenigingen

● brengt de natuur onherstelbare schade toe

● verspilt peperdure benzine in tijden van crisis

● zorgt voor vernietigende geluidsoverlast

● schendt de bestemming van landbouwgrond in agrarisch gebied

Oproep

Het college van burgemeester en schepenen zal donderdag 16 juni de motorcrossaanvraag opnieuw bespreken.

“Als dorpsraad verzetten we ons graag mee tegen de komst van een motorcross in onze landelijke gemeente. Wij zetten samen met de gemeente in op een leefbaar dorp zonder lawaaihinder en met de focus op zachte recreatie. Recent nog dienden we een voorstel in voor een vlonderpad in de buurt van het nieuwe Hoombos en het geboortebos, in de onmiddellijke omgeving van de geplande locatie. Een motorcrossevent heeft geen enkele sociale of culturele waarde voor Heldergem. Voor zover we weten is de organisatie op geen enkele wijze verbonden met het Heldergemse verenigingsleven en komen toeschouwers vooral uit andere gemeenten. Bovendien zijn er nu al klachten over de lawaaihinder – veroorzaakt door snelrijdende motorrijders. Heldergem zit dus niet te wachten op een volkstoeloop met lawaaihinder in een gebied dat geschikt is voor wandel- en fietsverkeer”, klinkt het eensgezind bij de dorpsraad van Heldergem.

The end…

Natuurlijk zijn we allemaal voorstander van plezante sport- en cultuurevenementen in ons dorp – maar NOOIT ten koste van milieu en natuur. Daarom rekenen we erop dat het gemeentebestuur de moed zal hebben de vergunning voor het motorcrossevent te weigeren. En zo genoten de Haaltenaren nog lang en gelukkig van hun prachtige en gezonde lokale natuur.”

Volledig scherm Vertegenwoordigers van Natuurpunt Haaltert en de dorpsraad van Heldergem die zich zorgen maken over een aanvraag voor een motorcrossevent nabij het Hoombos. © rv

