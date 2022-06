Grauwe klauwier en grauwe gors na veertig jaar opnieuw gespot in Heldergem

De grauwe gors daarentegen is eerder een standvogel: hij blijft ter plaatse leven. “Oorspronkelijk was het een steppevogel, die eeuwen geleden de overstap maakte naar onze Vlaamse landerijen. Door intensive landbouw en gebruik van pesticiden in de vorige eeuw was de vogel in onze contreien zo goed als uitgestorven. Tot nu. De waarneming in Heldergem is zo uniek dat een team uit Mechelen mee de opvolging doet. De akkers op de Heldergemse kouter worden in samenwerking met de lokale boeren deels ingezaaid met speciale zaadmengsels. De grauwe gors, een typische zaadeter, profiteert hier te volle van.”