Gisela is 50 jaar kapster, dochter Conny stapte 30 jaar geleden in haar voetsporen: “Ik werd geselecteerd voor wereldbeker in Amerika, maar ging niet omdat ik zwanger was”

HaaltertGisela Rennebough viert eind deze week het 50-jarig bestaan van haar kapsalon. In een halve eeuw zag ze het beroep van kapster enorm evolueren. “Maar ik doe het nog altijd even graag als 50 jaar geleden”, aldus Gisela. Haar dochter Conny, die de stiel met de paplepel meekreeg, stapte 30 jaar geleden mee in de zaak.

Gisela Renneboogh (69) startte in 1972 ‘Kapsalon Gisela’ in haar ouderlijke huis in de Bosstraat in Haaltert. Ze was toen achttien jaar oud. “Op die leeftijd moest je in die tijd daarvoor nog ontvoogd worden”, vertelt Gisela. Ze kreeg gelukkig de steun van haar ouders. “Ik ging als kind al graag mee met mijn moeder naar het kapsalon. Die aantrekkingskracht was er toen al. Ik had op school eerst ‘handel’ gevolgd. Toen ik daarmee wou stoppen om een opleiding tot kapster te volgen, mocht dat eerst niet van mijn ouders, omdat ik goede resultaten behaalde, maar ik heb mijn zin toch doorgedreven.”

Gisela trouwde met Maurice Moens, een Brusselaar, en samen bouwen ze een eigen nestje in de Pontweg in Haaltert, waar Gisela haar kapsalon verder uitbreidde. Maurice was hovenier bij de stad Brussel, maar schoolde zich om tot kapper. “Hij volgde in avondschool een kappersopleiding, zodat we samen in de zaak konden staan.” Gisela nam ook deel aan wedstrijden voor kapers en behaalde rond 1974 zelfs de eerste prijs in Parijs. “Ik werd toen ook geselecteerd voor de wereldbeker in de Verenigde Staten, maar ik ben niet gegaan omdat ik zwanger was van Conny en nog nooit had gevlogen. Toen ben ik gestopt met wedstrijden.” Hun twee kinderen Conny en Yves kwamen op de eerste plaats.

Met de paplepel

Conny (47) stapte in 1992 mee in het kapsalon van haar ouders, dat toen werd omgedoopt tot ‘Kapsalon Gisela en Conny’. “Ik kreeg de stiel met de paplepel mee. Al vanaf de eerste dag dat ik kon lopen, was ik in het kapsalon”, zegt Conny. “Al van jongs af aan stond ik aan de wastafels op een rieten stoeltje zodat ik het haar van de klanten kon wassen. Ik heb hier opgegroeid. Er heeft hier altijd een gemoedelijke sfeer geheerst en er is een vertrouwensband met de klanten. We hebben een heel trouw cliënteel van verschillende generaties. Dat sociale aspect spreekt me enorm aan.” Ook Gisela houdt nog steeds enorm van de stiel. “Vooral van het creatief bezig zijn. Kapster zijn is een mooi beroep: je maakt mensen mooier”, zegt Gisela.

Het beroep is in die 50 jaar wel erg veranderd. “Vroeger kon zelf een leek een kleuring zetten. Nu moet je voortdurend cursussen volgen om mee te kunnen met de nieuwste technieken, en dat doen we ook. Wat ook is veranderd, is dat er vroeger twee keer per jaar een nieuwe ‘lijn’ uitkwam. Als dat bijvoorbeeld krullen waren, dan liep iedereen rond met krullen, ook als dat niet bij je gezicht paste. Iedereen vroeg dezelfde snit. Ik kon die op de duur met mijn ogen dicht knippen. Nu zijn er telkens tot wel 20 verschillende tendensen, voor ieder wat wils en soms heel moeilijk om te knippen. De extra administratie die er bij kwam, is een minpuntje, maar ik geniet er nog evenveel van als 50 jaar geleden wanneer een klant hier mooier naar buiten gaat.”

Volledig scherm Gisela Renneboogh met haar dochter Conny in kapsalon Gisela en Conny in de Pontweg in Haaltert. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Gisela Renneboogh in de beginjaren van haar kapsalon in Haaltert © rv

Volledig scherm Gisela Renneboogh in haar kapsalon in Haaltert vele jaren geleden © rv

