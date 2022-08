Gisela en Conny vieren 50-jarig bestaan kapsalon met trouwe klanten van verschillende generaties: “Van borelingen tot klanten van 93 jaar: Iedereen is hier welkom”

Zoals we eerder al schreven, startte Gisela Renneboogh (69) in 1972 op haar achttiende met ‘Kapsalon Gisela’ in haar ouderlijke huis in de Bosstraat in Haaltert. Nadien verhuisde ze naar de Pontweg, waar Gisela haar kapsalon verder uitbreidde, samen met haar man Maurice. Dochter Conny (47) stapte in 1992 mee in het kapsalon van haar ouders, dat toen werd omgedoopt tot ‘Kapsalon Gisela en Conny’. Intussen is Gisela al 50 jaar aan de slag als kapster. Dat werd dan ook gevierd met familie en trouwe klanten. “We hebben een aantal trouwe klanten van verschillende generaties uitgenodigd om te tonen dat iedere generatie, van jong tot oud, hier welkom is”, vertellen Gisela en Conny. “Maar we hebben zoveel trouwe klanten. De oudste klant is 93 jaar, maar kon er vandaag niet bijzijn. De jongste klant die vandaag aanwezig is, is zes jaar, de oudste 86 jaar. “Ik kom hier al 50 jaar”, zegt Denise (86). “Ik ben hier altijd tevreden geweest.” Zij bevestigt de gemoedelijke sfeer waarover Conny al sprak. “Gisela kan zwijgen. Je kunt je hart luchten bij haar.”