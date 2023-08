Puntgevel waait pal op aanpalende woning: huis onbewoon­baar verklaard

In de Dokter Jozef Kluyskensstraat in Aalst is zondagavond een puntgevel, van een huis in aanbouw, op het dak van een aanpalende woning beland. De schade was zo groot dat de woning onbewoonbaar is verklaard. De brokstukken vielen ook op het voetpad.