Woning vol rook na brand in keuken, brandweer kan twee katten redden

In de Louis Paul Boonstraat in Aalst is dinsdagochtend een brand uitgebroken in een woning. Een passant merkte rookontwikkeling op uit het dakraam en verwittigde meteen de brandweer. De vijf bewoners waren niet aanwezig, maar de brandweer kon wel twee katten redden uit de woning.