Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Haaltert vandaag

Ouders schrikken als ze kinderen zien opduiken in bekriti­seer­de #weg­sfeer-campagne tegen zwerfvuil: “Nooit toestem­ming gegeven voor foto”

“Wij hebben nooit toestemming gegeven om die foto van onze zoon te gebruiken voor deze zwerfvuilcampagne.” William Mweze (54) zag tot zijn eigen verbazing een beeld van zijn zoon Nico plots opduiken in de ondertussen fel gecontesteerde zwerfvuilcampagne in Aalst. “De kinderen hebben de foto thuis aan de ouders laten zien en we hebben geen reactie gekregen", antwoordt de stad.