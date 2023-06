Geplande fietsverbinding wordt slechts over 600 meter aangelegd omdat ze door natuurgebied loopt: “Gemiste kans door mislopen subsidies”

Is de kracht van verande­ring in Aalst tot stilstand gekomen? Volgens oppositie­par­tij CD&V wel

Nog altijd geen evenementenhal op de Tragel, de kasseien op de Grote Markt liggen nog altijd even hobbelig en de eerste steen van een veiligheidskazerne is nog lang niet gelegd. “Buiten het state of the art nieuw stedelijk zwembad Aquatopia is er bitter weinig gepresteerd in de tweede bestuursperiode van burgemeester Christoph D’Haese”, concludeert de oppositie. “We hebben wel een corona-, de Oekraïne- en de energiecrisis achter de rug”, reageert het stadsbestuur.