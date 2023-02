Gemeenteraad keurt nieuwe deontologische code goed, deontologische commissie volgt pas later

“Ik wilde ze alleen goed laten verschie­ten”: man schiet partner in het hoofd, maar komt er vanaf met celstraf met uitstel

“Hij had haar de avond ervoor al verwittigd dat ze spijt zou krijgen van haar plannen”, zegt de openbare aanklager. Stefaan K. (44) uit Ninove beschoot zijn vrouw, toen ze in de zetel lag te slapen omdat ze hem wilde verlaten. De getuigenis over het trauma bij de kinderen van het stel sneed tijdens het proces door merg en been.