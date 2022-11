Gemeentebestuur vervijfvoudigt opbrengst voor actie ‘Bike for Life’: 500 euro om fietsen te kopen voor mensen die er zelf geen kunnen betalen

“We zien de vervijfvoudiging van de opgebrachte opbrengst als een extra motivator voor volgende acties. Deze centen krijgen daarenboven een mooie bestemming”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “In Haaltert beschikt 18% van de gezinnen niet over een fiets”, vervolgt schepen van Welzijn en Sociale Zaken Lisa Houtman (Vooruit). “Daarom steunden we dit initiatief om een fiets voor iedereen mogelijk te maken, maar al te graag. Met de fietsotheek ‘Op Wielekes’ zorgen we er al voor dat elk kind een fietsje kan uitlenen.”

De actie was bovendien een extra motivatie voor de personeelsleden om zich op een gezonde en duurzame manier te verplaatsen. Tijdens de maand oktober hebben 26 medewerkers samen 494 ritten geregistreerd. Elke rit bracht 0.2 euro op. Zo kwamen ze uit op 98,80 euro. Het lokaal bestuur vervijfvoudigde die opbrengst door het bedrag op te trekken naar 1 euro per rit en af te ronden op 500 euro. “Door aan te sluiten bij deze actie willen we zoveel mogelijk werknemers en inwoners aan het fietsen krijgen”, zegt schepen van Sport Tom Sorgeloos (N-VA). “Fietsen is gezond en heeft heel wat voordelen. Zo verhoogt het je fitheid en geeft het je een goed gevoel. Je staat nooit in de file en het is een goedkope manier van transport.”