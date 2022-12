Gemeentebestuur verkoopt ‘gralek grosj’-truien om Schoonderhage vzw voor mensen met beperking te steunen

Ninove Overleg maar nog geen sancties voor leerkrach­ten in midden­school nadat ze in opspraak kwamen: “We blijven met mensen bezig”

De GO! Middenschool in Ninove is deze week in opspraak gekomen na vernederingen naar enkele leerlingen toe. In een groep zouden leerkrachten gelachen hebben met leerlingen, en werden er ook leerlingen vastgebonden aan een stoel. “We treden nu in overleg met de leerkrachten, maar we mogen niet vergeten dat we ondanks alles met mensen bezig blijven en de ware toedracht willen achterhalen”, zegt overkoepelend directeur Els Schockaert.

