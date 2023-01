Gemeente zoekt dieren(kenners) voor Erfgoeddag

Erfgoeddag is een jaarlijks toonmoment voor het roerend en immaterieel cultureel erfgoed. Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 23 april en is het thema ‘Beestig!’. De gemeente Haaltert is nog op zoek naar dieren en dierenkenners uit Haaltert. Het gaat over grote of kleine collecties dieren - denk maar aan opgezette dieren, dieren op sterk water, … - voor een tentoonstelling in de pastorij in Haaltert tussen 17 en 23 april, en speciale dieren, zoals een valk, een diertje in een terrarium of een speciaal dierenras. Ook wie zelf een (hobby)taxidermist of een dierenarts is en daar graag iets over wil zeggen of wie nog op een andere manier met dieren bezig is en dat graag in de aandacht wil brengen op en rond Erfgoeddag, kan contact opnemen met de dienst Cultuur via cultuur@haaltert.be of op 053/85.86.34, ten laatste op 14 januari.