Gemeente werkt aan energieplan om te besparen op gas en elektriciteit

De aanvragen voor steun voor elektriciteit en gas bij het OCMW zijn bijvoorbeeld met bijna 50% gestegen en de nieuwe contactnames met ongeveer 16%. In het energieplan wordt ingezet op zowel het sensibiliseren van inwoners als op besparingsmaatregelen, en het herbekijken van bepaalde gemeentelijke infrastructuur en de eventueel nodige duurzame investeringen daarvoor, bijvoorbeeld bijkomend verledden van de gebouwen, zonnepanelen plaatsen en aanwezigheidssensoren plaatsen die de verlichting aansturen.

Voor de publieke gebouwen zal er gebouw per gebouw worden gekeken hoe de energiebesparing geoptimaliseerd kan worden. “De gebouwen zijn te verschillen van elkaar, zowel op vlak van systeem, als bezettingsgraad en invulling, om hier één algemene strategie voor uit te werken. Zo zal de verwarming in de kinderopvang bijvoorbeeld niet verlaagd worden. In de andere gebouwen kan dat wel het geval zijn”, klinkt het.

Wat verlichting betreft, zal de accentverlichting van gemeentelijke gebouwen en kerken worden gedoofd. Ook voor de straatverlichting wordt deze piste bekeken. Dat gebeurt in samenwerking met Fluvius. Op vlak van kerstverlichting maakt Haaltert al gebruik van duurzame opties. Kerstverlichting steekt de inwoners ook een hart onder de riem. Daarom bekijkt het lokaal bestuur om dit op een duurzame manier in te zetten, door bijvoorbeeld kerstverlichting die gekoppeld is aan straatverlichting mee te doven.

“We starten met kleine interne aanpassingen op korte termijn maar gaan de grotere beslissingen niet uit de weg. Onder andere het doven van onze straatverlichting zal verder uitgewerkt worden om zo structureel onze energiefactuur te verlagen”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt: daarom willen we onze inwoners stimuleren om te investeren in hernieuwbare energie”, vervolgt Phaedra Van Keymolen, schepen van gebouwenbeheer, energie, en leefmilieu (CD&V).

“In november 2020 hebben we het subsidiereglement voor premies voor hernieuwbare energie goedgekeurd. Gezinnen krijgen hierbij tot 750 euro terugbetaling voor hun investering in hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepompen, ventilatiesystemen D met warmterecuperatie en groendaken). We hadden ook al de premies voor energiebesparende maatregelen. Hiervoor voorzien we jaarlijks 120.000 euro. Ook voor ons gemeentelijk patrimonium zetten we in op energetische ingrepen door verder te verLEDden, bijkomende zonnepanelen te plaatsen, warmtepompen, …”

