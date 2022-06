Gemeente weigert vergunning voor motorcross in Heldergem na protest: “Milieu en dierenwelzijn staan organisatie in de weg”

Heldergem/HaaltertHet gemeentebestuur van Haaltert heeft na lokaal protest beslist om geen vergunning toe te kennen voor een motorcross in Heldergem. Verschillende verenigingen hadden hun bezorgdheid geuit over de aanvraag voor het motorcrossevent aan de Kambaan tijdens het broedseizoen. Onder meer Natuurpunt Haaltert vreesde voor onherstelbare natuurschade.

Motorcrossclub MX De Scheldeboys wou op zaterdag 2 en zondag 3 juli een motorcross organiseren aan de Kambaan in Heldergem, waarvoor er 1.500 bezoekers en deelnemers werden verwacht. Natuurpunt Haaltert, de Dorpsraad Heldergem en wandelvereniging De IJsbrekers Haaltert maakten zich grote zorgen over het geplande event, dat volgens hen onherstelbare schade zou toebrengen aan de natuur, zeker nu er aan Hoom zeldzame vogelsoorten werden ontdekt. Ze uitten hun bezorgdheid in een open brief.

Het college van burgemeester en schepenen van Haaltert besliste vandaag om het evenement niet goed te keuren. Het bestuur benadrukt dat de beslissing werd genomen na grondig onderzoek, gebaseerd op adviezen van de diensten, en dat alle argumenten in rekening werden genomen. Binnen het schepencollege waren er verschillende standpunten, zo blijkt. “Als schepen van Sport heb ik dit dossier verdedigd omdat elke sport een plaats moet kunnen krijgen binnen onze gemeente”, zegt Laurent Volckaert (N-VA). “Het is jammer dat dit niet kan doorgaan. Motorcross is een sport die nationale allure heeft en onze doelstelling vanuit sport is aan iedere sporter een plaats te geven.”

Beschermde vogelsoorten broeden

Schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) is vooral bezorgd om de natuur: “Ik begrijp dat alle sporten hun plaats verdienen, maar we moeten ook onze kwetsbare natuur beschermen. Een motorcross op die plaats en midden in het broedseizoen is voor mij onaanvaardbaar: er broeden momenteel beschermde vogelsoorten en de geluidshinder, natuurverstoring en milieuvervuiling zouden voor onherstelbare schade zorgen. Omdat dit het leef- en broedgebied is van een heel aantal (beschermde) vogelsoorten, is het Soortenbesluit van de Vlaamse Regering van toepassing. Het gaat onder meer over de grauwe gors die op de rode lijst staat, met name als ‘ernstig bedreigd”, aldus Van Keymolen. “We ondertekenden ook het klimaatplan en zetten in op meer bos en biodiversiteit. Als schepen van Leefmilieu en Natuur trek ik volop de kaart van de natuur en een motorcross past daar niet in. Bovendien is er geen draagvlak voor dit event bij de lokale verenigingen.”

Het leek alvast geen gemakkelijke beslissing voor het bestuur. “Dit zijn dossiers waarbij we onze beslissingen afwegen, maar ook rekening houden met alle argumenten”, stelt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Hier zijn sportargumenten voor en staan terechte milieu- en dierenwelzijnsargumenten deze organisatie in de weg. Het college heeft alle argumenten in overweging genomen en in eer en geweten de organisatie van een motorcross op deze locatie niet goedgekeurd.”

Goed nieuws voor natuur

Bij Natuurpunt Haaltert is men zeer tevreden met de beslissing van de gemeente: “We zijn heel blij en opgelucht”, reageert Renilde Gees van Natuurpunt Haaltert. “We vinden het fijn dat natuur en klimaat een grotere rol beginnen spelen in beslissingen zoals deze. We hadden deze beslissing wel verwacht, want het is de enige wettelijke beslissing. Het gaat immers om beschermde vogelsoorten. Dit is goed nieuws voor de natuur en de mooie akkers van Hoom die onze bescherming verdienen.”

Jammer voor jeugd

Motorcrossclub MX De Scheldeboys Wichelen betreurt de beslissing. “We hebben van 2010 tot 2019 elk jaar een motorcross georganiseerd op dezelfde locatie en die is steeds succesvol geweest”, zegt voorzitter Guy Van Heck van MX De Scheldeboys. “Het is vooral jammer voor de jeugd die we actief proberen bezig te houden. Zaterdag hielden we enkel voor de jeugd van 6 tot 15 jaar. Wanneer we op zondag onze laatste wedstrijd tussen 18.30 en 19 uur afvlaggen, dan horen we na een uurtje de vogels al weer fluiten. Daags na de wedstrijd wordt het parcours genivelleerd en opnieuw ingezaaid. Het is zoals bij padel en andere sporten: de mensen zijn onverdraagzaam geworden”, vindt Van Heck.

Vertegenwoordigers van Natuurpunt Haaltert en de dorpsraad van Heldergem maakten zich grote zorgen over een aanvraag voor een motorcrossevent nabij het Hoombos.

De grauwe klauwier en grauwe gors werden gezien aan de Kambaan in Heldergem.

