Gemeente vraagt voortaan waarborg voor gekapte bomen

Aalst “Schandalig. Justitie is een circus”: klant die cafébaas neerstak na amper zes maanden cel al op vrije voeten

Vier jaar cel waarvan twee met uitstel en vijf jaar voorwaarden naleven, dat was de straf die de dader kreeg voor de moordpoging op cafébaas Stefaan Lacroix (54). Amper zes maanden zat hij in de cel, toen Stefaan vorige week te horen kreeg dat de man door de dienst Vreemdelingenzaken op een vliegtuig naar Portugal was gezet. “Weg straf, weg voorwaarden en weg vergoedingen die hij nog moest betalen, justitie heeft ons hier nog maar eens serieus in de steek gelaten", zegt Stefaan.

18:25