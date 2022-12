Gemeente verlengt geldigheid jetons die Haaltertse gezinnen kregen tot eind volgend jaar

Toen de coronacrisis in volle hevigheid woedde, kregen alle Haaltenaren 15 jetons met elk een waarde van 1 euro. Die jetons konden op activiteiten ingeruild worden. De geldigheid van die jetons werd eerder al eens verlengd. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad hebben beslist om de jetons nogmaals te verlengen voor 2023. Ze kunnen onder meer worden gebruikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het lokaal bestuur voor de inwoners op 13 januari vanaf 19 uur in het HOC in Heldergem. Meer info over de jetons via www.haaltert.be/vrijetijdsbudget-gezinnen.