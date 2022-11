Gemeente start met digipunt om digitale drempel te verlagen

“Een e-mail versturen, een attest aanvragen of een ticket voor de bus aankopen met je smartphone, … het lijkt zo vanzelfsprekend. Helaas is dit niet voor iedereen zo”, zegt schepen van ICT Tom Sorgeloos (N-VA). “Niet iedereen heeft een e-mailadres of heeft een abonnement met mobiele data. Met het digipunt verwelkomen we iedereen die weinig of geen kennis heeft van de digitale wereld.”

Het digipunt zal een plekje krijgen in de hoofdbibliotheek, Achterstraat 2. Op vaste momenten zullen inwoners vrij langs kunnen komen om vragen te stellen over digitale zaken zoals Mijn Burgerprofiel, sociale media, apps installeren, e-mails versturen, Mijn Bibliotheek, online premies aanvragen, formulieren invullen en nog veel meer. “Digitalisering brengt heel wat uitdagingen mee op diverse levensdomeinen”, vertelt schepen van sociale zaken en welzijnsbeleid Lisa Houtman (Vooruit). “Met het digipunt en het computercafé willen we vaardigheden aanleren en helpen bij vragen, om de digitale kloof te dichten en maatschappelijke en sociale uitsluiting te bestrijden.”

De bib zet ook in op workshops die de inwoners digitaal op weg helpen. Een voorbeeld is de lessenreeks ‘leren werken met de smartphone’ die nu loopt. “Een bibliotheek, van het Griekse biblion (boek) en thèkè (bewaarplaats), is vandaag haar oorspronkelijke functie ontgroeid”, aldus schepen van bibliotheek Bart Ottoy (CD&V). “De bib is meer dan een bewaarplaats van boeken. Het is een plaats van samenkomst, van kennis delen, van samen leven en cultuur beleven, voor iedereen. Onze bibliotheek was dus de ideale plek om dit digipunt onder te brengen. Samen verlagen we drempels, met als doel iedereen de nodige handvaten aanreiken om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.”

Het digipunt is open op dinsdag 8 november van 17 tot 19 uur, op woensdag 16 november van 14 tot 16 uur, op dinsdag 6 december van 17 tot 19 uur en op donderdag 15 december van 16 tot 18 uur.

