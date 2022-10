Gemeente start ludieke campagne in Windmolenstraat: ‘30 km/u de max’

Heldergem Leren@vaart zet kindbege­lei­ders in de bloemetjes tijdens 'nacht van de sterren’

De organisatie Leren@vaart heeft naar aanleiding van de ‘week van de kinderopvang’ de kindbegeleiders van zelfstandige kinderdagverblijven of onthaalgezinnen uit de regio in de bloemetjes gezet tijdens een ‘nacht van de sterren’ in HOC De Fransman in Heldergem.

13 oktober