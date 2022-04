Gemeente laat het gras groeien tijdens 'Maai Mei Niet’

Het gaat om het gras rond het gemeentehuis, het grasplein aan de bib van Denderhoutem, de tuin van het Oud Gemeentehuis in Heldergem en het grasplein aan Kerkskenhoek. Het lokaal bestuur Haaltert wil daarmee de inwoners sensibiliseren over de impact die ze kunnen door in hun eigen tuin minder en creatiever gras maaien. In de grasperken die niet gemaaid worden, staan borden die tonen waarom er even niet gemaaid wordt.

Het bestuur hoopt op een bloemrijk resultaat waar ook de inwoners van kunnen meegenieten. “Je kan tot wel 10 keer meer bijen aantrekken door niet elke week te maaien”, zegt schepen van Leefmilieu Phaedra van Keymolen (CD&V) “Die extra insecten in je tuin lokken dan weer tal van vogels en zijn cruciaal voor onze biodiversiteit. Bovendien is langer gras beter bestand tegen de droogte en hitte. Én de bloemen tussen het gras zorgen voor geur en kleur in je tuin. In de maand mei kunnen we, door helemaal niks te doen, ons steentje bijdragen in de aanpak van de klimaat- en milieucrisis.”

De wandelpaden in de natuurgebieden van Den Dotter en De Keelman worden niet gemaaid tot 15 juni, tenzij echt noodzakelijk. De andere trage wegen en wandelbaantjes in Haaltert werden in de tweede helft van april al gemaaid en maken ook in mei deel uit van het parcours van sociaal maatwerkbedrijf De Loods vzw uit Aalst die de trage wegen maait. Ook de speeltuintjes en speelbossen werden reeds gemaaid en worden verder onderhouden.

Wie zelf wil meedoen aan Maai Mei Niet door in de maand mei (een deel van) zijn gazon niet te maaien kan zich inschrijven via https://maaimeiniet.be/.