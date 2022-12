Gemeente krijgt er acht AED-toestellen bij: Binnenkort telt Haaltert 19 defibrillators

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen, om zo weer een normale hartslag op te wekken. “Met de aankoop van de AED-toestellen zetten we in op een stijging van de overlevingskansen bij een incident”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Naast de aankoop kan je ook gratis jaarlijks een opleiding reanimatie en defibrilleren volgen tot het gebruik van deze toestellen.”

Door de extra aankoop van acht AED-toestellen, zijn er (binnenkort) 19 AED-toestellen te vinden in Haaltert. 12 daarvan zijn in handen van het lokaal bestuur. Drie AED-toestellen zijn het gevolg van de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2022 waar besloten werd om extra AED-toestellen te plaatsen ter hoogte van Dries, Keiberg en Ede. De eerste twee zijn al geplaatst en het derde zou normaal geplaatst worden aan het station Ede, maar door een moeilijke aansluiting op het netwerk wordt dit toestel geplaatst aan de kantine van G-Sport 9450 aan de Huytstraat. Daarnaast was er een toestel dat geschonken werd aan het lokaal bestuur en dat krijgt binnenkort zijn plaats ter hoogte van café Strokens in Ede. “Haaltert is ook voor 2022/2023 terug een hartveilige gemeente en we zijn daar terecht fier op. Samen met de dienst Welzijn werken we ook aan de verdere sensibilisering van onze inwoners, met de app stayingalive”, aldus schepen van Welzijn Lisa Houtman (Vooruit).

Toen de Koninklijke Belgische Voetbalbond alle voetbalclubs verplichtte om vanaf 1 juli 2023 een AED-toestel te voorzien op elke site waar er gevoetbald wordt, koos het lokaal bestuur ervoor om de toestellen zelf aan te kopen en ter beschikking te stellen van de clubs. “Door de aankoop van vijf extra AED-toestellen willen we maximaal inzetten op hartveilige sportclubs waar iedereen kan geholpen worden in geval van nood”, vertelt schepen van Sport Tom Sorgeloos (N-VA). Dat resulteert in drie extra sites met een AED: op de terreinen in de Eigenstraat (SK Jong Atom), Dwarsstraat (Den Deysel met SK Denderhoutem en Diva’s), Bergstraat (FC Kerksken - Haaltert) en aanvullend aan TC Lareveld Ede en Vondelhof Denderhoutem. Deze toestellen worden in de loop van januari – februari 2023 geplaatst.

