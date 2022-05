Gemeente huldigt sportlaureaten en kampioenen van voorbije twee jaar

Wielrennen Aimé De Gendt debuteert in Ronde van Italië: “Giro is lastiger dan Tour”

De komende drie weken is Aimé De Gendt (27) aan de slag in de Ronde van Italië. De prof van Intermarché-Wanty-Gobert is aan zijn zesde campagne bij de beroepsrenners toe. Toch debuteert hij in de Giro. Drie jaar geleden mocht hij al eens starten in de Ronde van Frankrijk. Nu vertrekt hij met een specifieke opdracht.

8 mei