Gemeente huldigt nieuw Daensbord in aan Warandegebouw

In samenwerking met Erfgoedcel Denderland werd eind april het eerste Daensbord in Groot-Haaltert geplaatst, meer bepaald in deelgemeente Denderhoutem. Ook in de andere Haaltertse deelgemeenten vind je intussen Daensborden met elk hun eigen verhaal. Op het nieuwe bord in het dorpscentrum van Haaltert lees je meer over de verkiezing van 1894.

Erfgoedcel Denderland zet het daensistisch erfgoed en gedachtengoed in Groot-Haaltert in de kijker via een gezamenlijk project met de gemeente en het Priester Daensfonds. In heel Denderland zijn er sporen terug te vinden van het daensisme. In Haaltert is er het standbeeld van priester Daens in Ede en in Denderhoutem het borstbeeld van Aloïs De Backer én ook een straat die naar hem werd genoemd. In augustus 2021 werden geschikte locaties gezocht om borden te plaatsen met foto’s en bijpassende verhalen die het daensistisch erfgoed in de kijker zetten in Denderhoutem, Kerksken, Heldergem en Haaltert.