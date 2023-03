Gemeente gaat hulpverleningszone jaarlijkse controle van waterkranen voorstellen na dodelijke brand in Kerksken

Jonge bestuurder zonder rijbewijs voor vijfde keer veroor­deeld op vier jaar tijd

Een 22-jarige jongeman uit Dendermonde is voor de politierechter in Aalst voor de vijfde keer veroordeeld in vier jaar tijd. Dit keer reed de man een verboden richting in met zijn voertuig, en bleek hij bovendien een vals rijbewijs op zak te hebben. “Ik had de foute afrit genomen en kende de weg niet goed in Aalst”, verklaarde de man.