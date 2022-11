Gemeente en Natuurpunt planten tegen 2024 20 hectaren bos aan: Verviervoudiging van oorspronkelijke plannen

In het meerjarenplan werd als doel gesteld om tijdens deze legislatuur 6 hectaren of zo’n 18.000 bomen aan te planten. “In ons meerjarenplan hebben wij de ambitieuze doelstelling opgenomen om één hectare bos per jaar te voorzien”, vertelt schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Dat betekent dat we tijdens deze legislatuur 6 hectaren of zo’n 18.000 bomen willen aanplanten. We ondertekenden daarvoor het bomencharter. Het is natuurlijk belangrijk om niet alleen mooie doelstellingen op papier te zetten, maar deze ook te realiseren. Hierbij kunnen we rekenen op sterke partners op het terrein.”