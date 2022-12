Gemeente bespaart niet op kerstverlichting, wel op straat- en accentverlichting

In Haaltert werd al 40% van de straatverlichting vervangen door zuinige ledlampen. De nieuwe generatie ledlampen kan ook gedimd worden. Voor die lampen werkte Fluvius een programma uit met stapsgewijs dimmen tot helemaal doven tijdens de week en tot 50% in weekendnachten. Op 14 november werd die ledverlichting voor het eerst gedimd. Dit geeft een mogelijke besparing van 19.434 euro per jaar.

Kerstverlichting zal wel branden. Het bestuur koos om de kerstverlichting te plaatsen zoals gepland. De laatste jaren werd geïnvesteerd in nieuwe kerstverlichting, waardoor dit zuinige leds zijn. Het deel van de kerstverlichting dat gekoppeld is aan de straatverlichting, wordt mee gedimd en gedoofd ’s nachts. De kerstverlichting die gestuurd wordt vanuit de gemeentelijke gebouwen zal door middel van timers uitgaan tussen 23 uur en 5 uur ’s morgens. “Op kerstsfeer willen we liever niet besparen”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Kerstverlichting is voor velen een opkikker in deze donkere dagen. Er staat ons misschien geen makkelijke winter te wachten, maar we willen wel warmte en sfeer blijven brengen in de Haaltertse straten.”