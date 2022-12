Gemeente bespaart 10% en stelt naast vrijetijdshuis ook twee grote wegenprojecten uit

“Een meerjarenplan dat heel wat uitdagingen kent, zoals omgaan met de loonindex, stijgende energie, exploitatie, investeringskost en rentelast”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), bevoegd voor Financiën. Het was volgens haar geen gemakkelijke oefening om te voldoen aan de verplichte evenwichten. Eerder was al bekend dat de bouw van een vrijetijdshuis voor onbepaalde tijd werd opgeschort . “We kozen bewust voor een besparingsronde van 10% en de niet invulling van een aantal functies. Binnen de grote projecten werd de bouw van een vrijetijdshuis uitgesteld en kunnen twee grote wegenprojecten naar een latere datum verschoven worden door aanpassingen van studies en plannen.”

Oppositieraadslid Peter De Smet (Centrumlijst) wijst er wel op dat de schuldenlast is gestegen van 750 naar 1.550 euro per inwoner. “De gemeente moet echt letten op haar uitgaven, want ze zit met een zware leningslast. We moeten oppassen dat we niet boven onze stand leven”, vindt De Smet.