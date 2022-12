Geen vuurwerk toegelaten tijdens eindejaarsperiode

Ninove Verbete­rings­voor­stel om kruispunt Den Doorn opnieuw in te richten moet in voorjaar 2023 klaar zijn: 13 ongevallen met 21 lichtgewon­den in periode 2018-2020

Een studiebureau is momenteel bezig om een verbetervoorstel uit te werken om kruispunt Den Doorn volledig of gedeeltelijk te herinrichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht in het voorjaar van 2023 te beschikken over een goedgekeurd voorstel. Het kruispunt staat op de dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. In de periode 2018-2020 gebeurden er 13 ongevallen met 21 lichtgewonden.

6 december