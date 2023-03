Geen gewonden bij kop-staartbotsing tussen voertuigen

Een gewonde nadat voertuig met vier inzitten­den crasht in gracht

Op de Tabakslaan in Voorde is een BMW met vier inzittenden zaterdagochtend gecrasht in de gracht. De bestuurder reed richting Geraardsbergen toen hij de controle verloor over zijn stuur en in de gracht terecht kwam. De brandweer moest hem bevrijden uit het voertuig.