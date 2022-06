'G-Sport 9450' tovert oud voetbalveld en versleten kantine om tot plek waar mensen met beperking kunnen sporten: “Pas tweede G-ploeg in België met eigen locatie”

G-Sport 9450 vzw werd opgericht door Wim Van Schandevijl, die eerder al een gelijkaardig project op poten zette in Aalst. “In Haaltert was er nog niets voor G-sporters en ik wou daarom hier ook iets opstarten”, vertelt Van Schandevijl, die leerkracht is in het bijzonder onderwijs en zelf ook een zoon met een beperking heeft. “Samen met onder meer schepen van Sport Laurent Volckaert zijn we op zoek gegaan naar een locatie.” Die werd gevonden in het oude voetbalterrein van Ede, dat de vereniging gratis mag gebruiken van de gemeente.