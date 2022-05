Fietsersbond neemt vrijdag deel aan Nationale Applausdag voor fietsers

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Koers in Oudenaarde, Vunzige Deuntjes in Aalst of Vlaamse liedjes in Wortegem? Dit zijn onze 5 tips voor het weekend!

Wat brengt het weekend? Wordt het vrolijk meezingen met Vlaamse vedetten in Wortegem-Petegem of uit de bol gaan op de Vunzige Deuntjes die in Aalst uit de luidsprekers galmen? Om rustig te genieten moet je eerder richting Kruisem en in Oudenaarde is ’t weer Ronde van Vlaanderen.

19 mei