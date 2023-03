Fietsersbond Haaltert reinigt Wypenstalstraat om aandacht te vragen voor propere fietspaden

Nog maar net voorlopig rijbewijs en bestuurder knalt aan hoge snelheid en met defecte remmen in gevel van huis

Aan de Wilgenstraat en het kruispunt met de expresweg in Haaltert is vrijdagavond een jonge bestuurder met zijn voertuig in de gevel van een woning geknald. Het is al de derde keer in anderhalf jaar tijd dat een auto tegen de gevel zit van het koppel. De bestuurder had nog maar een maand een voorlopig rijbewijs en reed te snel met defecte remmen. “Toen ik de klap hoorde, wist ik meteen hoe laat het was”, zegt de eigenaar.