Fietsersbond, dorpsraden en gemeente overleggen over 'functionele fietsroutes' tijdens participatie-avond

Er werd in debat gegaan over de situatie van de fietspaden in Groot-Haaltert. Na een inleidende presentatie over functionele fietsroutes door de voorzitter van de Fietsersbond Haaltert, gaf de Teamcoördinator Openbare Ruimte van de gemeente een stand van zaken. Op korte termijn worden een aantal werken uitgevoerd ten voordele van een vlotter en veiliger fietsverkeer: de vernieuwing van een deel van de Kerkweg in Kerksken, een nieuw fietspad tussen Holbeek (Heldergem) en Pennestraat (Kerksken), vernieuwing van het pad tussen de Windmolenstraat en Kerkskenhoek, en een pad van de Dries in Terjoden richting Denderhoutem.