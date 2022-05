Family and Friends Kesken schenkt 750 euro aan G-sport 9450

Family and Friends Kesken brengt jong en oud in de gemeente samen door evenementen te organiseren op kleine en middelgrote basis zoals het Sint-Maartenfeest en de kerstmarkt. De vereniging had een 90's-fuif georganiseerd waarvan een deel van de winst naar het goede doel zou gaan. Er werd gekozen voor G-sport 9450.

G-Sport 9450 vzw is een Groot-Haalterts project om kinderen, jongeren en volwassen met een beperking te laten sporten in recreatief verband in een veilige en beschermde omgeving, begeleid door ervaren en empathische trainers/vrijwilligers. Het project vindt plaats op het voetbalterrein in Ede.