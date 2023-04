Enige café in Heldergem ‘De Gouden Koterhaak’ heropent met nieuwe uitbaters: “Weer leven brengen in dorp”

Bestuur­ster vraagt werkstraf nadat ze dronken in voortuin eindigt

Een bestuurster stond maandag terecht in de politierechtbank in Aalst nadat ze zwaar onder invloed achter het stuur van haar voertuig was gekropen. Ze eindigde hierbij met haar voertuig tegen een gevel en een voortuin. “Ik heb mijn probleem intussen aangepakt", verklaarde de vrouw.