Engie informeert buurtbewoners over nieuwe windturbine langs N45: “Extra slagschaduw van deze turbine is verwaarloosbaar voor 90 procent van omwonenden”

Spelende kinderen zetten ongewild stro in brand, brandweer kan erger voorkomen

In de Kamstraat in Heldergem bij Haaltert is dinsdagnamiddag een brand ontstaan op een weide waar balen stro samengeperst lagen. Vermoedelijk ontstond de brand door spelende kinderen. Zij zouden ook zelf de brandweer gebeld hebben.