Elektrisch voertuig van gemeente vat vuur, medewerkers net op tijd uit voertuig

Familiedra­ma wordt vijftiger fataal, vrouw (45) gewond naar ziekenhuis: “Kind belde hulpdien­sten”

In de Kruisveldstraat in Aalst is bij een familiedrama een vijftiger om het leven gekomen. Zijn vrouw van 45 jaar werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vier kinderen van het gezin zijn in veiligheid gebracht en worden door de hulpdiensten opgevangen.