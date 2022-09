Elektriciteitspaal breekt in twee nadat bestuurder controle verliest in bocht

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.00 uur vrijdagavond in Denderhoutem aan een scherpe bocht. De bestuurder verloor er de controle over het stuur en begon te slippen. Daarna kwam hij met zijn achterkant tegen een elektriciteitspaal van beton terecht die door de klap in twee brak en op straat terecht kwam. Ook de kabels kwamen op de weg terecht. Het voertuig eindigde nadien tegen een boompje in een voortuin. De klap en de schade waren groot, maar als bij wonder raakte er niemand gewond. De Steenstraat was wel meerdere uren afgesloten voor het verkeer.