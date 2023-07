Eerste volkstuin in Haaltert wordt ‘samentuin’ in centrum van gemeente

LEVENSVER­HAAL. Patrick De Smedt (66), voormalig schepen in Aalst: “Hij verloochen­de nooit zijn afkomst, integen­deel”

In Aalst is vandaag gewezen schepen en OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (66) overleden. De Smedt had de voorbije jaren gezondheidsproblemen. Het ‘kind van rechteroever’ verloor nooit de band met de inwoners van de arbeidersbuurt. “Het leven van Patrick waren de anderen. Zijn inzet voor sociale rechtvaardigheid was groot, maar hij was vooral een onmisbare vriend.”