Dorpsraad Heldergem en gemeente brengen cultuur en vertier samen met Open Kerkendag en Sinksenkermis

HeldergemDe dorpsraad van Heldergem en het gemeentebestuur van Haaltert brengen Open Kerkendag en de Sinksenkermis samen. Er zijn verschillende activiteiten, van de aloude Corneliusommegang over de onthulling van een Daens-infobord tot een optreden van The Voice Senior-finalist en gewezen Heldergemnaar Hedwig Jacobs.

Op 6 juni, dag van de Sinksenkermis in Heldergem, organiseren dorpsraad Heldergem en lokaal bestuur Haaltert verschillende activiteiten ter gelegenheid van Open Kerkendag. “Op Pinksteren 5 juni en pinkstermaandag 6 juni kunnen enthousiastelingen vanaf 14 uur van de jaarlijkse kermis in Heldergem komen genieten”, vertelt schepen van Cultuur Bart Ottoy (CD&V). “Op maandag brengen de dorpsraad Heldergem en het lokaal bestuur Haaltert ook een bijzonder programma ter gelegenheid van Open Kerkendag. Zo brengen we kermis en cultuur samen.”

Om 10 uur is er in de Sint-Amanduskerk in Heldergem een eucharistieviering in het dialect met E.H. Peter Kiekens als celebrant en William Minnaert als lector. Daarna, rond 10.45 uur, vindt rond de kerk de aloude Corneliusommegang plaats. Nadien volgt, om ongeveer 11 uur, ter hoogte van HOC De Fransman de onthulling van een nieuw infobord over Daens, de tweede in Haaltert binnen het Daens-project van Erfgoedcel Denderland.

Tot slot is iedereen welkom in HOC De Fransman voor een aperitief, aangeboden door lokaal bestuur Haaltert. Dorpsraad Heldergem zorgt voor streekbieren en boterhammen met gehakt, kaas, vlaai en kop. Een optreden van ‘Blue Note’ met Hedwig Jacobs, finalist van The Voice Senior en afkomstig uit Heldergem, zorgt voor de kers op de taart. Bezoekers kunnen op Open Kerkendag ook betalen met de Haaltertse Jetons.

“Door heel lokaal te gaan, willen we iedereen van de lokale gemeenschap uit hun huis halen, ook diegenen die het tijdens de coronacrisis wat moeilijker hebben gehad”, zegt William Minnaert, voorzitter dorpsraad Heldergem. “Nu de gemeentelijke infrastructuur weer open is en de dorpsraden weer actief zijn, is Open Kerkendag de ideale gelegenheid om de handen in elkaar te slaan. De dorpsraad van Heldergem ging graag in op dit initiatief, en samen bouwden we een programma uit. Iedereen is welkom, ook mensen buiten Heldergem.”

Het volledige programma voor Open Kerkendag is te vinden op https://openchurches.eu/nl/evenementen. Op 5 juni zijn er in de kerk in Haaltert ook activiteiten van het Davidsfonds.

Volledig scherm De kerk van Heldergem © rv