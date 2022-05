Denderleeuwse leerlingen maken woensdag radio bij PROS

Appelterre-Eichem Woning loopt zware schade op nadat matras vuur vat

In de Leon Dauwstraat in Appelterre-Eichem is zaterdagavond een brand ontstaan in een woning. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling, waardoor de bewoners niet meer naar huis konden. Er raakte gelukkig niemand gewond.

16 april