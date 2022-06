Denderhoutems organisator strikt Niels Destadsbader acht jaar na allereerste concert: “Toen slechts 200 toeschouwers, nu mikken we op 4.000"

“Niels doet deze zomer maar acht festivals/zomeroptredens en in het najaar slechts twee indoor optredens en daar zijn wij dus bij”, aldus Wiggeleer. “Dit jaar is er geen show in het sportpaleis, maar er wordt gefeest in de Oktoberhallen in Wieze. Een leuk weetje is dat ik op 14 december 2014 het allereerste concert van Niels Destadsbader heb georganiseerd, toen in cc De Plomblom in Ninove. Het was toen de allereerste keer dat hij met zijn band samen op het podium stond, met ook Bram van het Ninoofse duo Bram & Lennert, die nu zijn vaste gitarist is en ook al liedjes voor hem schreef. Nu ben ik enorm fier om acht jaar later Niels naar Wieze te kunnen halen. Het is een droom die uitkomt voor mij. Bij zijn eerste optreden in De Plomblom hadden we slechts 200 toeschouwers omdat het in volle examenperiode was en hij muzikaal nog niet zo bekend was. Het was de start van een mooie carrière, zo is gebleken. Op 22 oktober mikken we op 4.000 feestvierders.”