Denderhoutemnaars starten nieuw dubbelevenement: Volksspelenwedstrijd in combinatie met grote ‘Atomse rommelmarkt’

DenderhoutemDenderhoutemnaars Jeroen Wiggeleer en Davy Stroobants slaan de handen in elkaar voor een nieuw dubbelevenement deze zomer in de Vondelen-Anderenbroek in Denderhoutem. Jeroen wil daar voor het eerst een grote ‘Atomse rommermarkt’ organiseren en mikt op liefst 300 kraampjes, terwijl Davy de volksspelenwedstrijd van vroeger nieuw leven wil inblazen.

“Het is de bedoeling om de mensen na twee zware coronajaren terug naar buiten te laten komen in hun eigen gemeente”, vertelt Jeroen Wiggeleer. “Ik had al langer plannen om een rommelmarkt te organiseren, maar corona stak daar een stokje voor. Vroeger waren er meer rommelmarkten, maar veel rommelmarkten zijn in de loop van de jaren verloren gegaan. Daarom wou ik een nieuwe rommelmarkt starten, de eerste rommelmarkt die in (een deel van) de Vondelen plaatsvindt en wordt uitgebreid naar de Anderenbroek. We richten ons vooral op standhouders uit Groot-Haaltert en die locatie is daarvoor ideaal: de Vondelen-Anderenbroek ligt zowat centraal. Ik hoop op 300 kraampjes, een grote rommelmarkt dus. De inschrijvingen gaan alvast heel goed: er zijn nu al meer dan 100 standhouders ingeschreven. Daarvan zijn 25 procent mensen die in de straat wonen.”

Er wordt nu zelfs een tweede evenement aan gekoppeld. “Volksspelen waren vooral in de jaren 80 populair in de Vondelen. Tot 1990 -dat is alleszins de laatste affiche die we hebben teruggevonden- werd er een volksspelenwedstrijd georganiseerd”, aldus Jeroen. “Het is de bedoeling om de volksspelen terug op gang te trekken”, zegt Davy Stroobants. “Ik wou de volksspelenwedstrijd in 2020 al weer heropstarten en toen ik zag dat Jeroen een rommelmarkt wou organiseren, wou ik mee op de kar springen. Mensen zullen kunnen deelnemen aan volksspelen zoals sjoelbak, bakschieten, kegelspel, muizenval,... Volwassenen kunnen acht spellen spelen tegen 10 euro, kinderen vier tegen 5 euro.”

Jaarlijkse traditie

De ‘Atomse rommelmarkt’ en volksspelenwedstrijd zal plaatsvinden op 14 augustus. “Het moet een groot volksfeest worden. Het is ook de bedoeling om er een jaarlijkse traditie van te maken”, besluit Jeroen. Wie interesse heeft in een stand op de rommelmarkt kan zich inschrijven via jeroenevents@telenet.be. Een staanplaats van vijf meter kost 6 euro (auto kan achter standplaats staan). Bezoekers zullen ook kunnen genieten van een streekbiertje op het terras. Harry’s Frietshop zal frietjes bakken en er zijn nog meer eetkramen. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel.

Jeroen Wiggeleer organiseert de rommelmarkt in samenwerking met lokale handelaars zoals Harry's Frietshop.

Denderhoutemnaars Jeroen Wiggeleer en Davy Stroobants slaan de handen in elkaar voor een rommelmarkt en volksspelenwedstrijd deze zomer in de Vondelen-Anderenbroek in Denderhoutem.