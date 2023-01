Denderhoutem mag na drie jaar opnieuw aftellen naar groot driekoningenfeest: “Groepen hebben genoeg stof om over te zingen”

DenderhoutemDe Denderhoutemnaars hebben er drie jaar op moeten wachten, maar komende zaterdag 7 januari is het dan toch zover: dan vindt het belangrijkste feest van Denderhoutem opnieuw plaats. Door de coronacrisis werden de twee vorige edities van Driekoningen afgelast, maar de Koninklijke Feestraad Atom ziet dat het enthousiasme bij de groepen en open huizen nog steeds groot is.

Naar traditie trekken verklede groepen in Denderhoutem normaal elk jaar langs verschillende ‘open huizen’- vaak lokale handelaars, verenigingen en cafés - tijdens de grote driekoningenwedstrijd om er een act te brengen, waarbij wordt gezongen, gedanst en wordt gelachen met de gebeurtenissen in de gemeente het voorbije jaar. In 2021 en 2022 kon de zangwedstrijd echter niet doorgaan door de coronacrisis. “Het was afwachten of iedereen nog enthousiast zou zijn om mee te doen, zowel de groepen als de open huizen”, vertellen Patrick Van Weyenberg, Eddy De Schrijver, Herman Kestemont en Georges Peeters van de Koninklijke Feestraad Atom.

Dat bleek nog steeds het geval te zijn. “Zowel voor de jeugdwedstrijd als voor de wedstrijd voor volwassenen zijn er tien ‘open huizen’. Voor de jeugdwedstrijd is er zelfs een wachtlijst. We hadden eerder al geleden al beslist om zowel voor de jeugd als voor de volwassenen maximaal tien open huizen vast te leggen. Voor de jeugdwedstrijd zijn er al zeker acht deelnemende groepen, bij de volwassenen zeker twaalf. Dat ligt in de lijn van vóór corona. Het gaat om een 100-tal kinderen en een 200-tal volwassenen. Afgetrentj, één van de topgroepen, neemt dit jaar niet deel omwille van verschillende familiale omstandigheden, maar ze staan te springen om in 2024 terug mee te doen en er zijn ook nieuwe groepen.”

Volledig scherm Patrick Van Weyenberg, Eddy De Schrijver, Herman Kestemont en Georges Peeters van de Koninklijke Feestraad Atom bij het driekoningenstandbeeld in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

Lokale actualiteit

De groepen hebben voor hun liedjesteksten dit jaar alvast stof om over te zingen. “Waarschijnlijk zal de helft van de liedjes over de burgemeester (en het parkeerboete-incident, red.) gaan. Ook schepen Bart Ottoy (die voor de politierechter moest komen voor rijden onder invloed van alcohol, red.) en wijzelf als feestraad zullen mogelijk aan bod komen tijdens Driekoningen. In principe hebben de groepen stof van drie jaar om over te zingen.”

Quote De groepen krijgen opnieuw een starthuis en een vast traject, want vorig keer was dat een schot in de roos Koninklijke Feestraad Atom

Tijdens de laatste editie van Driekoningen had de Feestraad Atom enkele nieuwe regels ingevoerd. Naast het maximum van tien open huizen, kregen de groepen een vast traject opgelegd om te voorkomen dat de wedstrijd nog tot half vier ‘s nachts zou uitlopen. Dat wordt dit jaar behouden. “De groepen krijgen opnieuw een starthuis en een vast traject, want vorig keer was dat een schot in de roos. In 2020 eindigde de laatste driekoningenwedstrijd rond middernacht.”

Volledig scherm De nieuwe groep de 'Plesjdresjers' tijdens Driekoningen in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

Turfboerinnen en ‘Drie Koningen’

De jeugdwedstrijd start zaterdag al om 9 uur en duurt tot 13.30 uur. Om 15 uur volgt de kindersterrenworp op het Pastorijplein. Aansluitend trekt de stoet van verklede kinderen onder begeleiding van harmonie Moed en Volharding naar zaal Hand in Hand, waar om 15.30 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. De wedstrijd voor volwassenen loopt van 17.30 uur tot middernacht. Om 18.30 uur worden turfboerinnen Jos Vereecken en Frieda De Gelas nogmaals aangesteld en is er de intronisatie van de ‘Drie Koningen’. Dit jaar zijn dat drie leden van de Retro Car Club. Om 22.30 uur is er de gouden sterrenworp op het dorpsplein, gevolgd door - als het weer het toelaat - vuurwerk. Rond 1 uur worden de prijzen van de zangwedstrijd en de sterrenworp uitgereikt in zaal Hand in Hand. Daarna volgt de langste nacht in ‘het Mekka van Driekoningen’.

Volledig scherm 'Afgetrentj' tijdens Driekoningen in Denderhoutem. © Claudia Van den Houte

