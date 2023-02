‘De Gezonghen Mes’ is voor vijfde keer te gast bij dorpsraad Heldergem

‘De Gezonghen Mes’ is een muzikaal concept van zo’n 20 à 30 muzikanten uit de Denderstreek die elke eerste zondag van de maand bij elkaar komen om muziek te maken. Het concept ontstond in ‘De Kalisj’ en nadien in Den Belleman in Ninove, maar is intussen al een paar jaar ‘on tour’. “We komen hier graag terug”, zegt initiatiefnemer en accordeonist Geert Van Snick. “We worden hier telkens bijzonder goed ontvangen, en blijkbaar zitten ze in Heldergem er al op te wachten. Bovendien is de locatie groot genoeg om de ondertussen vaak meer dan 30 muzikanten te herbergen. Aan lokaal talent geen gebrek, want William, de voorzitter van de dorpsraad, is al een aantal jaren onze vaste zanger.”