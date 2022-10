Davidsfonds Haaltert viert 90-jarig bestaan met muzikale feestavond

De vereniging nodigt alle liefhebbers uit om het gratis concert bij te wonen in De Spot in Denderhoutem. De muzikale feestavond zal worden opgeluisterd door het in 1999 opgerichte Antwerpse kamerorkest ‘Musica con Gioia’ onder leiding van Werner De Bleser. Met een mix van bekende en minder bekende klassieke en musicalmuziek zullen zij een gevarieerd programma aanbieden. De feestavond wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Het concert start op zaterdag 15 oktober om 19 uur in De Spot. Iedereen is welkom. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan tot en met 8 oktober via annemie.de.bleser@pandora.be.