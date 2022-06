Davidsfonds Haaltert houdt nog twee activiteiten voor zomerstop

Tijdens het pinksterweekend op zondag 5 juni plant het ter gelegenheid van de Open Kerkendag om 15 uur en om 17 uur een rondleiding met gids in de Sint-Gorikskerk in Haaltert. Iedereen is van harte welkom op deze gratis activiteit. Op zaterdag 11 juni staat een daguitstap naar Geraardsbergen op het programma. In de voormiddag wordt samen met een gids de Oudenbergsite bezocht. Manneken-Pis, de Sint-Bartholomeuskerk en de Marbolfontein worden niet vergeten. In de namiddag staat een bezoek aan Hunnegem op het programma: de priorij, de kerk, de kloostervleugels met pandhof en het Vlaams Filmmuseum. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. De deelnameprijs bedraagt 35 euro voor leden en 40 euro niet-leden. Samenkomst om 9 uur op de groene parking in de Achterstraat in Haaltert. Inschrijven kan nog via dekegel.joris@telenet.be of 053/83.60.15. Iedereen is welkom.